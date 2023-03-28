Bihus. info: нардеп Шуфрич володіє майном, що записане на підставних осіб

Статки депутата і його родичів розташовані в багатьох областях України

Народний депутат від колишньої ОПЗЖ Нестор Шуфрич володіє статками, записаними на підставних осіб. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

"Частина активів записана на відверто підставних осіб, а ще частина – на людину, яка ще нещодавно працювала на "Лукойл", торгувала російським газом і продавала російське громадянство (Дьордь Штофа – ред.)", – йдеться у розслідуванні.

За даними журналістів, родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи. Перша – його власні, де власниками є або сам депутат, або його дружина, батько, син чи багаторічний парламентський помічник Черепаня.

Друга – корпоративні, де власниками є компанії, записані переважно на осіб із першої групи.

Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками в Конча-Заспі. Разом – це понад 2000 квадратних метрів нерухомості, більш ніж гектар землі – на чверть мільярда гривень.

Один маєток, оформлений за договором дарувания, коштує 120-130 млн гривень. Другий, власницею якого є фірма дружини Шуфрича Катерина Майкова, має 358 квадратних метрів і 15 соток землі.

Третій маєток – у власності сина нардепа Олександра, розташований поруч із батьковим.

Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича, що потім перейшла у власність кіпрської структури і жінку з імʼям Тетяна Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області. Журналісти знайшли в цьому селі хату Скакун, і її вигляд не свідчить про те, що жінка має кошти на таку дорогу нерухомість в Кончі-Заспі.

"Очевидно, що вона підставна особа", – зазначили журналісти.

Також Шуфрич і родина володіють шістьма квартирами в центрі Києва, сукупна площа яких становить 430 кв. метрів і вартістю 130 млн гривень. А помічник Шуфрича Черепаня володіє в столиці пʼятьма квартирами.

Крім того, Шуфрич і родичі мають землю і нерухомість в Ужгороді. Ще батько Шуфрича володіє апартаментами в Одесі на 500 квадратних метрів та двома паркомісцями. Пік купівлі припав на розпал Майдану – січень 2014.

У 2021 син депутата придбав в Одесі три паркомісця і два нежитлових приміщення. Загальна вартість нежитлових приміщень Шуфричів може коштувати більше 100 млн гривень.

У с. Проців Київської області батько Шуфрича володіє комплексом "Конюшня Бутенко", а ще частина землі і нерухомості записана на Черепаню.

Попередня оцінка персональних статків Шуфрича – 600 000 млн гривень.

Черепаня є співвласником агрокомпаній, які орендують тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.

Шуфрич також фігурує як власник активів "Київський річпорт" і має маєток у тимчасово окупованому Криму, розташованому біля маєтку підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука.

Шуфрич перебуває в реєстрі держзрадників, адже заперечував російську агресію на Донбасі та називав війну в Україні "громадянською". Докладно про це читайте в матеріалі "Голоси ОПЗЖ: хто у Верховній Раді далі крутить російську «шарманку»”.