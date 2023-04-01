​Російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках, але переважно без успіху, - Маляр

Ворог не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку.

Російські війська ведуть наступ одночасно на чотирьох напрямках на сході України, але переважно без успіху. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку.

Про це заявила заступниція міністра оборони Ганна Маляр.

"Якщо простою мовою підсумувати зведення, то ситуація на Сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною. Агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. Переважно не має успіху", - зазначила вона.

Найбільші зусилля наразі росіян зосереджують на встановленні контролю над Бахмутом, намагаюється просуватись до центральної частини міста.

На окремих ділянках ворог має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої.

Також росіяни ведеуть наступальні дії в районі Авдієвки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання. Також бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що витрачені росіянами на захоплення Бахмуту зброя, техніка, час та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що наразі завдання ЗСУ - виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

Генштаб ЗСУ уже котрий день поспіль повідомляє, що найзапеклішими залишаються бої за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. 30 березня голова міської військової адміністрації Авдіївки заявив, що у місті інфраструктура розбита повністю, немає жодної вцілілої будівлі.