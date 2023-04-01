Головне за ніч. Субота, 1 квітня

Понад 70 відбитих атак противника, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли Херсонщини .

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївкаському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби тут було відбито 70 ворожих атак. Тривають найінтенсивніші бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Ворог минулої доби завдав п'ятьох ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 атак з реактивних систем залпового вогню. Російська Федерація 31 березня завдала чергового ракетного удару по цивільних цілях з використанням балістичних ракет. Для проведення авіаударів ворог також використовував шість ударних БПЛА типу Shahed-136 Однак, всі вони були знищені нашими захисниками.

ВПС України завдали 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 173 990 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу російські війська обстріляли Херсонську область 54 рази, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв п'ять разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - три людини загинули, ще двоє дістали поранення", - повідомив голова ОВА.

Наразі запис до “Гвардії наступу” призупинений, але йде набір у резервні підрозділи, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

“Ми отримали кілька десятків тисяч заявок на вступ до “Гвардії наступу”. Люди зверталися з усіх регіоні нашої держави. Це добровільний рух, на який зараз є попит суспільства. Ми призупинили запис до “Гвардії наступу”, тому що підрозділи практично сформовані. Водночас маємо багато заповнених анкет і заявок на вступ, тому вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів”, - сказав Клименко, уточнивши, що вже сформовано 8 бригад.

Голова МВС наголосив, що “Гвардію наступу” готують для деокупації території України. Також підрозділи готові до проведення стабілізаційних заходів на майбутніх звільнених територіях.

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при ООН Олаф Ског закликав Білорусь відмовитись від розміщення російської ядерної зброї.

“Білорусь досі може вирішити відмовитися розміщати російську ядерну зброю. Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та змінити своє рішення (про розміщення ядерної зброї - ред.), що лише посилить напруження у регіоні”, - сказав Ског.

Він підкреслив, що погрози застосування ядерної зброї “неприпустимі”, а російське рішення не ослабить рішучої підтримки України.

Ског також закликав Росію повернутися до виконання договору про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США.

Нагадаємо, Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу (Лебедю) вручили підозру. За його словами, в його помешканні нібито проводитимуть обшуки.

За даними джерел в СБУ, Павла підозрюють в злочинах, передбачених ст. 436 (виправдання агресії РФ) та ст. 161 (розпалювання межрелігійної ворожнечі). Максимальне покарання за ст. 436 - позбавлення волі на строк до трьох років, за ст. 161 - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Сам Павло заявив у відеозверненні, що СБУ йому сказала, що він "проклинав президента".

Нагадаємо, в січні щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.

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