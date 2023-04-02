Сили оборони минулої доби знищили ще понад пів тисячі окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 2 квітня 2023 орієнтовно склали 174 550 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 560 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 3618 (+2)

бойових броньованих машин – 6986 (+5)

артилерійських систем – 2687 (+4)

РСЗВ – 527 (+0)

засоби ППО – 279 (+0)

літаків – 306 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9)

спеціальна техніка – 296 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, найгарячішими залишаються бої за райони Бахмута, Авдіївки та Марʼїнки. Минулої доби Сили оборони відбили за цими напрямками понад 70 атак ворога.