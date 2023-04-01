Росіяни обстрілювали сьогодні Сумщину з артустановок, мінометів та гранатометів

Під обстріли потрапили дві громади.

Протягом суботи росіяни обстрілювали територію Білопільської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Есманську громаду ворог обстрілював громаду з артилерійських установок, 7 прильотів.

Білопільську громаду з території РФ обстріляли з міномету, 29 прильотів. Також зафіксовано обстріл з гранатомету АГС – 10 пострілів.

“На щастя, без наслідків”, − зазначили в ОВА.

За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, протягом дня 31 березня росіяни обстріляли території Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської та Есманської громад Сумської області.