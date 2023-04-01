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Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання

Раніше повідомлялось, що суд відбудеться в понеділок через погане самопочуття Павла.

Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Митрополит УПЦ МП Павло
Фото: Укрінформ

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання про призначення запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу на сьогодні, 18:30. 

Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

"Примусовий привід погоджено. Засідання відбудеться о 18:30 сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Вдень 1 квітня стало відомо, що суд у справі митрополита Павла перенесли на 3 квітня. Суд перенесли через стан здоров'я підсудного.

Сьогодні вранці СБУ повідомила митрополитові Павлу про підозри за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.

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