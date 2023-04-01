Україна налаштована покарати всіх окупантів, починаючи від керівників і закінчуючи виконавцями, - Єрмак

Україна рішуче налаштована забезпечити притягнення до відповідальності за скоєні в нашій країні злочини всіх окупантів, починаючи від російського керівництва, яке віддавало злочинні накази, і до безпосередніх їх виконавців.

Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, інформує пресслужба ОПУ.

Єрмак зазначив, що тиждень пройшов під знаком робочих поїздок президента Володимира Зеленського та його команди регіонами України.

Під час цих поїздок були і важливі міжнародні заходи. Зокрема, президент зустрівся у Запоріжжі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув для чергової інспекції на поки що окуповану Росією Запорізьку АЕС. Також Володимир Зеленський і українські енергетики продемонстрували гендиректору МАГАТЕ наслідки російських атак на ДніпроГЕС.

Єрмак зауважив, що Зеленський був і одним із найбільш очікуваних учасників другого Саміту за демократію під головуванням Президента США Джозефа Байдена.

«Президент України зазначив у своєму виступі, що Росія давно воює з демократіями світу. І демократія сьогодні має бути активною, не може відсиджуватися, а повинна діяти, як це і демонструє героїчна українська нація», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Крім того, в річницю звільнення Бучі від російських загарбників 31 березня відбувся Бучанський саміт, для участі в якому в Україну прибули Президент Молдови та Прем’єр-міністри Хорватії, Словенії і Словаччини, а також в режимі онлайн взяли участь майже півсотні лідерів та представників різних держав.

«Усі говорили про відповідальність і про те, що всі, хто це зробив, хто вбивав, катував українців у Бучі та інших українських містах, мають відповідати», – зазначив Єрмак.

За його словами, під час відвідання Бучі всі присутні оцінили, наскільки за рік багато зроблено щодо відновлення міста.

Єрмак зазначив, що, на жаль, не можна повернути життя людей, але за це обов’язково відповідатимуть російські окупанти.

«Жоден не уникне цієї відповідальності. Сьогодні ми дуже серйозно налаштовані. І я впевнений, що всі, починаючи від російського керівництва, яке віддавало ці ганебні злочинні накази, і до останнього солдата, який прийшов як загарбник на українську землю, будуть відповідати без строку давності», – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн взяв участь у вшануванні памʼяти жителів Бучі, убитих під час російської окупації.