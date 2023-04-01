Загалом країни НАТО мають намір передати Україні шість батальйонів з “Леопардів”, - Пісторіус

Країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса виданню Die Welt.

При цьому він зазначив, що відправити українцям більше саме такого озброєння навряд чи вдасться, оскільки "ресурси союзників обмежені" та додав, що й Німеччина "не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати".

"Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено", - заявив Пісторіус.

Водночас міністр розповів, що Польща спільно з союзниками відправить Україні два батальйони Leopard 2, де буде 60 танків.

Крім того, до кінця року до них додадуться 100 танків Leopard 1, зібраних у чотири батальйони. Глава Міноборони Німеччини додав, що США разом із Британією теж поставляють танки.

"На жаль, у країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи відправлення. Попри це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України", - підсумував Пісторіус.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський зустрівся з делегацією концерну Rheinmetall AG, який хоче будувати в Україні танковий завод. Сторони обговорили план співпраці.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками. Зокрема, на готовність контрнаступу впливає погода.