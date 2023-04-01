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Росіяни обстріляли Херсон, загинула людина

Окупанти влучили у приватний будинок.

Росіяни обстріляли Херсон, загинула людина

Війська РФ обстріляли з артилерії Херсон, а також село Козацьке, поціливши у приватний сектор. 

Про це у Телеграмі повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.

"Росіяни обстрілюють Херсонщину. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок - загинула людина на вулиці" , - написав він.

Водночас Єрмак зазначив, що також обстріляли село Козацьке на Херсонщині: влучили в приватний будинок. Внаслідок атаки є поранений.

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Нагадаємо, що 31 березня російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

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