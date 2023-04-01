Майже половина мешканців Луцька залишилися без тепла та гарячої води через аварію

У Луцьку через витік на мережі без тепла та гарячої води залишилося понад 40% міста. Коли відремонтують - невідомо.

Про це повідомило ДКП "Луцьктеплоенерго".

"Через витік на мережі та відповідне падіння тиску тимчасово зупинено роботу котельні на вул. Карбишева. Нині служби підприємства проводять роботи з пошуку місця витоку", - йдеться у повідомленні.

Про терміни ліквідації аварії та відновлення послуг буде повідомлено додатково.

Котельня на вул. Карбишева - одна з найбільших у Луцьку. Вона забезпечує теплопостачанням і гарячою водою близько 45% міста.

Нагадаємо, в лютому на Львівщині через негоду без електрики залишилися 57 населених пунктів.