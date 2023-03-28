Поліція пообіцяла повідомити загальну кількість травмованих дещо пізніше. На місці продовжують роботу працівники екстрених служб.

Сьогодні, 28 березня, на Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами.

Про це повідомляє обласна поліція.

“Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП”, – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автобуса сполученням “Варшава – Одеса” не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше.

На місці продовжують роботу працівники екстрених служб.

Нагадаємо, 18 березня на Франківщині зіткнулися два автобуси, одна людина загинула. Водій автобуса "Еталон" виїхав на смугу зустрічного руху.