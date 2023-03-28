Росія обстріляла Богодухів ракетами С-300

Даних про потерпілих немає.

Росіяни вдень 28 березня вдарили ракетами С300 по Богодухову. За попередніми даними, жертв і поранених немає.

"Сьогодні дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у м. Богодухів. На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється", – повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА.

Синєгубов наголосив, що можливі повторні атаки.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог провів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області. Унаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої в Купʼянську загинула людина.