На деяких вулицях Києва дозволили рух зі швидкістю до 80 км/год

Із 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, швидкість 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада дозволяється на таких ділянках доріг:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Перелік вулиць за результатами обстеження визначила Комісія у складі представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Управління патрульної поліції НПУ у м. Києві, КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху», КП «Київпастранс» та КП ШЕУ районів.

Вона дійшла висновку, що ці вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають у Україні транспортними засобами.