В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами

Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають у Україні транспортними засобами.

Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії:

легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати

низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.

Координатор U-Cycle Богдан Лепявко зазначає, що в цьому законі врахували рекомендації, напрацьовані велоспільнотою. За його словами, ті пристрої, які їдуть з більшою швидкістю ніж 50 км/год не підпадають в ці категорії, ймовірно, вони розглядатимуться, як мотоцикли.

"Існування визначення вже однозначно представляє ці пристрої як транспортні засоби й в разі будь-яких пригод користувач такого пристрою вже 100% водій ТЗ, а не пішохід. Це значно спрощує трактування і знімає ряд казусів та питань, які вже встигли виникнути й широко обговорювалися", – написав Лепявко у фейсбуці.

На його думку, наступним кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що в 2021 році у Львові суд оштрафував водія електросамоката, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль. У суді він свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього.

Наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката, однак, суддя вирішила, що елекстросамокат підпадає під визначення "транспортний засіб", а йому, згідно з ПДР, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками.