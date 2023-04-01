Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”

Він воював за Україну з 2014 року.

Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Фото: Telegram/DENI VENDETTI

У боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данііл Ляшук з позивним "Моджахед".

Про це повідомляє РБК-Україна. 

"На жаль ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну", - йдеться в повідомленні в його Telegram-каналі. 

Ляшук Данііл - український військовий родом з міста Брест (Республіка Білорусь). Після анексії Криму у 2014 році прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону "Торнадо", що діяв на сході України в зоні ООС (АТО).

У 2015 році був затриманий у справі проти батальйону "Торнадо", бійцем якого він був. У 2017 році був засуджений до 10 років ув’язнення, однак у червні 2021 року вийшов на свободу за "законом Савченко", згідно з яким 1 день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні терміну відбування покарання.

У березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії Данііл Ляшук "Моджахед" знову потрапив на фронт. До своєї загибелі боєць встиг отримати два поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також