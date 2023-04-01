В.о. намісника Києво-Печерської лаври від Православної церкви України (ПЦУ) архімандрит Авраамій заявив, що "прокльони" колишнього намісника Лаври митрополита УПЦ МП Павла повернуться до нього самого.

Про це йдеться у відеозверненні Авраамія.

“Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову”, - сказав Авраамій.

Він запевнив президент України, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу держави.

Авраамій звернув увагу на те, що події навколо Лаври – це не протистояння держави і релігії, це не порушення свободи, а звільнення святині від впливу ворожої до нас російської держави.

Нагадаємо, сьогодні вранці СБУ повідомила митрополитові Павлу про підозри за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Сам Павло заявив у відеозверненні, що СБУ йому сказала, що він "проклинав президента".

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.