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Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на окупованій території України, - Генштаб

Зокрема, українцям погрожують втратою роботи через відсутність російського паспорта.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на окупованій території України, - Генштаб
Ілюстративне фото: паспортизація на окупованій території
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на окупованій території України. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто”, - йдеться в повідомленні. 

В свою чергу, представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта. 

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти катують тих, хто не бере російський паспорт. За відмову від паспорта вони погрожують “ямою”.

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