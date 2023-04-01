Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на окупованій території України, - Генштаб

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на окупованій території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто”, - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти катують тих, хто не бере російський паспорт. За відмову від паспорта вони погрожують “ямою”.