Єрмак зустрівся з Амаль Клуні з питання викрадення Росією українських дітей, - Зарівна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з відомою правозахисницею та співзасновницею Фонду Клуні «За справедливість» Амаль Клуні, під час якої обговорив питання викрадення Росією українських дітей. Про це у телеграмі повідомила радниця Єрмака Дар‘я Зарівна.

«Я дуже вдячна Амаль за ті зусилля, які вона та її Фонд роблять для покарання Росії за злочини в Україні. Вона дуже конструктивна та відкрита людина», - зазначила Зарівна.

Вона нагадала, що уже вдалося ідентифікували 19 528 викрадених Росією дітей. При цьому, за словами представниці Офісу президента, цифра в 700 тисяч депортованих дітей, про яку кажуть росіяни, не підтверджується жодними даними.

Як зазначила Зарівна, робота з пошуку дітей постійно триває. Офіс президента намагається об’єднати зусилля різних держав та міжнародних організацій, різних діячів, правозахисників, керівників церков, впливових бізнесменів та зірок шоу-бізнесу. Союзників для цієї роботи шукають також в різних регіонах світу, зокрема, в Азії, Африці та Латинській Америці. Окрім того, буде створена Міжнародна Робоча група, яка має на меті зупинити депортацію дітей і повернути всіх депортованих

«Серед задач - повністю припинити передачу чи насильницьку депортацію українських дітей. І зрештою – знайти усіх та повернути в Україну. А на майбутнє - створити реальні міжнародні механізми, аби не допускати повторення подібних масових злочинів. Бо сьогодні таких механізмів не існує», - заявила Зарівна.

Вона повідомила, що з Росії вже вдалося повернути 327 депортованих дітей, але процес повернення дуже складний, бо Росія робить все, щоб назавжди залишити викрадених дітей у себе - росіяни приховують інформацію про дітей і не надають її жодній міжнародній організації чи країні.

«Існує ціла система викрадення наших дітей. Росіяни вбивали батьків, і таких дітей примусово всиновлювали громадяни Росії; дітей насильно вилучали прямо з сім'ї або ж батьки були відокремлені від дітей під час фільтрації. Також дітей забирали із дитячих закладів чи відправляли з родин на «відпочинок».

При цьому, у ЗМІ росіян регулярно з‘являється інформація про переміщення тисяч наших дітей, а також всиновлення частини з них російськими громадянами. Взагалі, такий процес відбувається ще з 2014 року, коли росіяни давали можливість своїм громадянам всиновлювати українських дітей в Криму», - каже Зарівна.

Також є свідчення від дітей, яких вдалося повернути, про характер дій росіян.

«Росія відповідатиме за геноцид українців. Бо викрадення дітей - це один з прикладів цього геноциду», - резюмувала радниця глави Офісу президента.