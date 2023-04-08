У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
ГоловнаПолітика

Єрмак зустрівся з Амаль Клуні з питання викрадення Росією українських дітей, - Зарівна

Робота з пошуку депортованих дітей триває постійно.

Єрмак зустрівся з Амаль Клуні з питання викрадення Росією українських дітей, - Зарівна
Фото: Пресслужба

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з відомою правозахисницею та співзасновницею Фонду Клуні «За справедливість» Амаль Клуні, під час якої обговорив питання викрадення Росією українських дітей. Про це у телеграмі повідомила радниця Єрмака Дар‘я Зарівна. 

«Я дуже вдячна Амаль за ті зусилля, які вона та її Фонд роблять для покарання Росії за злочини в Україні. Вона дуже конструктивна та відкрита людина», - зазначила Зарівна. 

Вона нагадала, що уже вдалося ідентифікували 19 528 викрадених Росією дітей. При цьому, за словами представниці Офісу президента, цифра в 700 тисяч депортованих дітей, про яку кажуть росіяни, не підтверджується жодними даними. 

Як зазначила Зарівна, робота з пошуку дітей постійно триває. Офіс президента намагається об’єднати зусилля різних держав та міжнародних організацій, різних діячів, правозахисників, керівників церков, впливових бізнесменів та зірок шоу-бізнесу. Союзників для цієї роботи шукають також в різних регіонах світу, зокрема, в Азії, Африці та Латинській Америці. Окрім того, буде створена Міжнародна Робоча група, яка має на меті зупинити депортацію дітей і повернути всіх депортованих 

«Серед задач - повністю припинити передачу чи насильницьку депортацію українських дітей. І зрештою – знайти усіх та повернути в Україну. А на майбутнє - створити реальні  міжнародні механізми, аби не допускати повторення подібних масових злочинів. Бо сьогодні таких механізмів не існує», - заявила Зарівна. 

Вона повідомила, що з Росії вже вдалося повернути 327 депортованих дітей, але процес повернення дуже складний, бо Росія робить все, щоб назавжди залишити викрадених дітей у себе - росіяни приховують інформацію про дітей і не надають її жодній міжнародній організації чи країні. 

«Існує ціла система викрадення наших дітей. Росіяни вбивали батьків, і таких дітей примусово всиновлювали громадяни Росії; дітей насильно вилучали прямо з сім'ї або ж батьки були відокремлені від дітей під час фільтрації. Також дітей забирали із дитячих закладів чи відправляли з родин на «відпочинок». 

При цьому, у ЗМІ росіян регулярно з‘являється інформація про переміщення тисяч наших дітей, а також всиновлення частини з них російськими громадянами. Взагалі, такий процес відбувається ще з 2014 року, коли росіяни давали можливість своїм громадянам всиновлювати українських дітей в Криму», - каже Зарівна.

Також є свідчення від дітей, яких вдалося повернути, про характер дій росіян.

«Росія відповідатиме за геноцид українців. Бо викрадення дітей - це один з прикладів цього геноциду», - резюмувала радниця глави Офісу президента. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies