Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Урятуватися з Маріуполя. Ніхто не міг уявити собі такий кошмар
Урятуватися з Маріуполя. Ніхто не міг уявити собі такий кошмар
ГоловнаПолітика

МЗС України відреагувало на пропозицію президента Бразилії віддати Крим Росії заради припинення війни

У відомстві наголосили, що Україна не торгує своїми територіями.

МЗС України відреагувало на пропозицію президента Бразилії віддати Крим Росії заради припинення війни
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозицію президента Бразилії Луїза да Сілви віддати Крим Росії заради припинення війни.

Про це повідомив спікер відомства Олег Ніколенко. 

“Україна цінує зусилля Президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі”, - йдеться в повідомленні. 

Спікер МЗС зазначив, що українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента уточнили позицію щодо переговорів із РФ: вони можливі тільки після повного виведення військ. Це стосується і Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також