МЗС України відреагувало на пропозицію президента Бразилії віддати Крим Росії заради припинення війни

У відомстві наголосили, що Україна не торгує своїми територіями.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозицію президента Бразилії Луїза да Сілви віддати Крим Росії заради припинення війни.

Про це повідомив спікер відомства Олег Ніколенко.

“Україна цінує зусилля Президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі”, - йдеться в повідомленні.

Спікер МЗС зазначив, що українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента уточнили позицію щодо переговорів із РФ: вони можливі тільки після повного виведення військ. Це стосується і Криму.