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СБУ ліквідувала ботоферму у Кропивницькому, яка проводила інформаційні диверсії проти України

Зловмисники створили понад 3 тис. фальшивих акаунтів, вартість одного боту становить 200 гривень.

СБУ ліквідувала ботоферму у Кропивницькому, яка проводила інформаційні диверсії проти України

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Кропивницькому ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Згідно з повідомленням, затримано організатора ворожого “осередку”. Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення. Там він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет. Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру Середня вартість одного боту – 200 гривень.

Встановлено, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона гривень.

Основними його “клієнтами” були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти. Боти потрібні були агресору для “розгону” дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони. Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах України в умовах війни.

Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта виявлено:

  • комп’ютерну техніку;
  • спеціалізоване обладнання;
  • 3 тис. SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта та обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру блогеру Юрію Подоляці, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. 

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