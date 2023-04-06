Макрон закликав Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для встановлення миру в Україні

Сі сподівається на швидке проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 6 квітня, закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна влинути на свого близького союзника Росію з метою припинити війну в Україні. Тоді як Сі відповів, що сподівається на швидке проведення мирних переговорів двома сторонами, повідомляє Reuters.

На переговорах у Пекіні, в яких також брала участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Макрон сказав, що Захід повинен залучити Пекін для допомоги у вирішенні кризи та запобіганню “спіралі” напруженості, яка може розколоти світові держави на ворогуючі блоки.

"Російська агресія в Україні завдала удару по (міжнародній) стабільності… Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви допоможите Росії схаменутися і посадити всіх за стіл переговорів", – сказав Макрон президенту Китаю, стоячи поруч з ним біля Народної зали на початку їхньої зустрічі.

У коментарях після зустрічі з Макроном Сі закликав до переговорів між двома сторонами та до політичного вирішення війни в Україні.

Переговори були "відвертими та конструктивними", заявив Єлисейський палац, тоді як Пекін заявив, що обговорення були "дружніми" та "поглибленими".

Макрон також попросив Сі тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил нерозповсюдження ядерної зброї.

Сі сказав, що всі країни повинні поважати нерозповсюдження ядерної зброї, не згадуючи Росію.

Візит лідерів ЄС до Китаю відбувся після багатьох років погіршення відносин з Пекіном через такі питання, як звинувачення в порушенні прав у Сіньцзяні, заблокований інвестиційний пакт і небажання Китаю засудити Росію за її вторгнення в Україну.

Але, звертаючись до преси, Макрон сказав, що Європа повинна протистояти скороченню торговельних і дипломатичних зв'язків з Китаєм і відкинути те, що дехто називає "неминучою спіраллю" напруги між Китаєм і Заходом.

Нагадаємо, сьогодні, 6 ківтня, Макрон та Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні. Серед іншого, вони будуть обговорювати війну в Україні.