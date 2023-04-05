Макрон прибув до Китаю з триденним візитом

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Китаю з триденним державним візитом, під час якого він сподівається відмовити Сі Цзіньпіна від підтримки вторгнення Росії в Україну, а також домовитись розвивати європейські торгові зв’язки з Пекіном, пише The Guardian.

“Китай — єдина країна у світі, яка здатна мати миттєвий і радикальний вплив на конфлікт у тому чи іншому напрямку”, — сказав про війну в Україні представник офісу президента Франції.

Париж розглядає Китай як країну, яка може змінити хід війни: здатний схилити терези в позитивну сторону через потенційний діалог щодо умов припинення конфлікту або в негативну сторону, якщо Пекін посилить підтримку Росії та надасть зброю.

Китай позиціонує себе як країна, що прагне мирного вирішення нападу Росії на Україну. Але дружній візит президента Китаю до Москви минулого місяця та оголошення мирного плану, який більшість вважали перекошеним у бік Росії, викликали занепокоєння у західних країн.

Французькі чиновники знають, що Китай відмовиться від критики російського президента Володимира Путіна і не засудить війну в Україні, але Макрон має намір підкреслити позицію ЄС щодо небезпеки конфлікту. Китай розглядається як єдина країна, здатна відкрити канали зв'язку для всіх сторін конфлікту та чинити ефективний дипломатичний тиск на Путіна.

Нагадаємо, напередодні цього візиту посол Китаю в ЄС заявив, що Китай не на стороні Росії у війні в Україні. Китайський посол стверджує, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з Росією.