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Другий санкційний план групи Макфола-Єрмака принесе чимало неприємностей для росіян, - Зарівна

Робота над планом завершується.

Другий санкційний план групи Макфола-Єрмака принесе чимало неприємностей для росіян, - Зарівна
Фото: Сайт президента

Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака завершує підготовку «Плану дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0», який принесе чимало неприємностей для росіян. Про це в telegram повідомила радниця з питань комунікацій голови Офісу президента Дар’я Зарівна. 

“Новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу - це саме те, що потрібно. Бо санкційний тиск на РФ має бути стабільним, а спроби росіян обходити санкції також фіксуються та повинні бути враховані для унеможливлення таких дій”, - зазначила Зарівна.

За її словами, минулий санкційний план був виконаний на 85%.

Нагадаємо, раніше Зарівна анонсувала другий санкційний план групи Макфола-Єрмака найближчим часом. 

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