Другий санкційний план групи Макфола-Єрмака принесе чимало неприємностей для росіян, - Зарівна

Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака завершує підготовку «Плану дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0», який принесе чимало неприємностей для росіян. Про це в telegram повідомила радниця з питань комунікацій голови Офісу президента Дар’я Зарівна.

“Новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу - це саме те, що потрібно. Бо санкційний тиск на РФ має бути стабільним, а спроби росіян обходити санкції також фіксуються та повинні бути враховані для унеможливлення таких дій”, - зазначила Зарівна.

За її словами, минулий санкційний план був виконаний на 85%.

Нагадаємо, раніше Зарівна анонсувала другий санкційний план групи Макфола-Єрмака найближчим часом.