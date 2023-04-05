"Іранський гамбіт": українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова

Завдяки отриманим документам, стало відомо, що поглиблена співпраця Росії з Іраном є вимушеним кроком для обходу санкцій.

Українські хактивісти команди “Кібер Спротив” передали у розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm дампи електронної пошти та інших приватних листувань екс-депутата Держдуми РФ, директора російського "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", ведучого авторської програми "СМЕРШ" на каналі російського пропагандиста Соловйова – Семена Багдасарова.

Про це повідомляє InformNapalm.

Поштовий дамп Багдасарова – це понад 7 Гб листувань з файлами, які містять чисельні скан-копії його особистих документів, фінансові довідки та відомості про офшори його родини, документи фінансових махінацій з продажу державної землі РФ, довідки та інші цікаві для розвідки матеріали, які стосуються налагодження російських економічних проектів в Ірані, Іраку, країнах Африки (Уганда, ДР Конго), ОАЕ.

Публічна роль Багдасарова полягає в участі в пропагандистських ток-шоу на каналі "Соловйов LIVE", де він виступає в манері Жириновського з агресивними випадами проти "ворогів Росії". Однак, як видно, є також великий тіньовий вплив Багдасарова на різні економічні процеси та оборудки.

Документи, які стосуються Ірану, характеризує ють цього діяча як зв’язкову ланку (посередника) між російськими та іранськими юридичними особами. На даному етапі поглиблена російсько-іранська співпраця є вимушеним кроком РФ для обходу санкцій і стосується не лише зброї, а й промислового обладнання. Наприклад, з листувань стало відомо, що на 5 російських ТЕЦ (Новогорьковська, Владимирська, Пермська, Академічна, Іжевська) потребують термінового обслуговування газові турбіни та компресори.

Також, росіянам бракує низки витратних запчастин, які неможливо купити через санкції. Тому Багдасарова просять виступити посередником у налагодженні співпраці з іранськими компаніями.

Окремої уваги заслуговує замітка Багдасарова на пошті про потенційних партнерів ГК “Цифра” в Ірані. ГК “Цифра” – це російська компанія, яка позіціонує себе як міжнародна. Вона розробляє і надає рішення в галузі цифрової автоматизації та управління виробництвом для промислових підприємств. Компанію засновано 2017 року, і її штаб-квартира розташована в місті Гельсінкі, Фінляндія (ймовірно, для обходу санкцій). ГК “Цифра” має представництва також у Туреччині, Німеччині, Марокко, Індії, Колумбії, Перу, Індонезії, в декількох країнах Африки).

Волонтери InformNapalm склали довідкову таблицю щодо компаній - потенційних партнерів "ГК "Цифра" на предмет їх перебування у санкційних списках. З таблиці видно, що частина компаній, які були вказані у листі, вже знаходяться під вторинними або галузевими санкціями. Проте, щодо більшості компаній у списку дані непевні, або відсутні в санкційних реєстрах.

Окрім цього до Багдасарова звертаються інші російські юридичні особи, які хочуть вийти на іранський ринок, зокрема, виробники алюмінію та продуктів обробки кольорових металів. Це саме ті товари, на які накладено міжнародні санкції на імпорт з Росії.

Але не тільки російські юридичні особи користуються послугами Багдасарова як посередника у налагодженні співпраці з Іраном. Цей процес працює і у зворотній бік. Наприклад, Іран хоче постачати до РФ корм для тварин, і лист про це також йде через Багдасарова.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне більш тісної співпраці у кіберсфері. Новий крок у співпраці обох держав з'явився після того, як Іран, за словами американських та іранських офіційних осіб, продав Росії безпілотники для використання в Україні та погодився надати ракети малої дальності Москві і доставив танкові та артилерійські снаряди на поле бою.