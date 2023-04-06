США запровадили санкції проти низки грузинських суддів через причетність до корупції

Їм та членам їх родин заборонили в'їзд у США.

Державний департамент США запровадив санкції проти чотирьох грузинських суддів через їхню причетність до значної корупції.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

“Ці особи зловживали своїм становищем голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство права та віру суспільства в судову систему Грузії”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, санкції запровадили проти Міхеіла Чинчаладзе, Левана Мурусідзе, Іраклія Шенгелію та Валеріана Церцвадзе.

Ці посадові особи, а також найближчі члени їх родин не мають права для в'їзду в Сполучені Штати.

Водночас, Сполучені Штати заявили, що продовжують підтримувати всіх суддів, які мають чесність і мужність діяти неупереджено та незалежно.

Раніше кілька європейських міністрів закордонних справ закликали ЄС накласти санкції на олігархів, причетних до “спроб дестабілізації” в Молдові та Грузії, на тлі зростання побоювань російського втручання.