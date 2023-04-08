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Росія відмовила Україні в обміні військовополонених, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”, - ОП

Українська сторона шукає різні можливі рішення для обміну полоненими.

Росія відмовила Україні в обміні військовополонених, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”, - ОП
Ілюстративне фото
Фото: ВР у Телеграм

Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”, з нагоди початку Рамадану.

Про це розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна. 

“Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму”, — розповіла Зарівна.

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За її словами, ця ініціатива була одним з багатьох рішень, до яких вдається українська переговорна сторона при обміні полонених.

Раніше повідомлялось, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не володіє офіційною інформацією щодо місць утримання полонених українських захисників.

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