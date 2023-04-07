Апарат РНБО разом з урядом готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію.

Під час Ставки основна увага приділялась боям за Авдіївку й Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На Ставці доповідали командувачі напрямків, Головком, розвідка. Окремо – підготовка нових бригад. Постачання боєприпасів і зброї у війська”, – зазначив президент.

Він додав, що апарат РНБО разом з урядом готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані.

“Провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, так і поточних питань – про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу”, - розповів голова держави.

Президент наголосив, що в офіційне життя нашої держави додається нова традиція поваги.

“Сотні тисяч мусульман України й мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримськотатарський народ шанує Рамадан... Повага завжди має бути обопільною. Тож від цього року щорічно в Україні за участю Глави держави буде проводитися такий спеціальний захід поваги. І сьогодні вперше – в кримськотатарському культурному центрі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив - світ має знати: повернуться в міжнародні відносини повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода – так само, як і всюди в Україні.

Також голова держави підписав кілька указів про відзначення державними нагородами 771 воїнаа.

Загалом за час повномасштабної війни понад 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами.

Нагадаємо, Україна відновлює експорт електроенергії.