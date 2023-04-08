Відомого антиукраїнською позицією Сергія Рульова заарештували у РФ за шантаж, - ЗМІ

За видалення критичних відеороликів про помічницю депутата Держдуми Рульов начебто вимагав 100 тис. рублів.

У Росії арештували зрадника України Сергія Рульова. Він також відомий як автор мему часів Майдану “Топаз, дай команду!”

Про це повідомляє медіа Ґрунт.

“Одразу після краху "режиму Януковича" Рульов втік до росії та переховувався там в якості іноземного кореспондента газети "Славянские новости". Згодом він почав заробляти на життя дрібним інфокілерством та доносами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рульова нібито затримали за шантаж помічниці депутата Держдуми від КПРФ.

Сергій Рульов, ймовірно, вимагав 100 тис. рублів за видалення критичних відеороликів про помічницю депутата.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає росіянам у війні проти України.