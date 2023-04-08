​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА
Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Словацький міністр оборони заявив, що російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі на авіабазі в Словаччині
Словацький міністр оборони заявив, що російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі на авіабазі в Словаччині
ГоловнаСуспільствоПодії

Відомого антиукраїнською позицією Сергія Рульова заарештували у РФ за шантаж, - ЗМІ

За видалення критичних відеороликів про помічницю депутата Держдуми Рульов начебто вимагав 100 тис. рублів.

Відомого антиукраїнською позицією Сергія Рульова заарештували у РФ за шантаж, - ЗМІ
Фото: Ґрунт

У Росії арештували зрадника України Сергія Рульова. Він також відомий як автор мему часів Майдану “Топаз, дай команду!”

 Про це повідомляє медіа Ґрунт.

“Одразу після краху "режиму Януковича" Рульов втік до росії та переховувався там в якості іноземного кореспондента газети "Славянские новости". Згодом він почав заробляти на життя дрібним інфокілерством та доносами”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що Рульова нібито затримали за шантаж помічниці депутата Держдуми від КПРФ. 

Сергій Рульов, ймовірно, вимагав 100 тис. рублів за видалення критичних відеороликів про помічницю депутата. 

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає росіянам у війні проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies