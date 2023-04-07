СБУ повідомила про підозру "політологу" Медведчука, який переховується у Криму

Олександр Лазарєв ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Мураєва та Шарія.

Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає росіянам у війні проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія.

Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.

"Для цього був частим гостем в ефірах підсанкційних каналів «Наш», «Zik», «NewsOne», «112» і «russia today». У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику москви і називав бойові дії на сході України «громадянською війною»", - йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого минулого року, Лазарєв приховано виїхав за кордон. Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення колаборанта Сергія Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Лазарєвупро підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ, був переданий до Росії в межах обміну військовополоненими. На Медведчука вдалося обміняти захисників Азовсталі.

Після обміну Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у РФ.