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"Фотошоп та віртуальні псевдозливи": у Зеленського висміяли російську розвідку

З часів рзпаду СРСР розвідка РФ дуже деградувала.

"Фотошоп та віртуальні псевдозливи": у Зеленського висміяли російську розвідку
Фото: скрін відео

Російська розвідка деградувала до того рівня, що намагається відмитись від власного сорому поширенням фейків.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів це фотошоп та «віртуальні псевдозливи»", - зазначив він.

Подоляк зауважив, що Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ.

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"Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Росія надалі концентрує найбільші наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно ворог акумулює всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.

Рос ЗМІ також поширюють тези, що “Росія візьме більшу частину України до 2025 року, якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес”.

Раніше Секретар російського Радбезу Микола Патрушев розповсюдив дезінформацію про те, що “країни НАТО є стороною конфлікту в Україні й не приховують головної мети – поразки РФ та її подальшого розчленування”.

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