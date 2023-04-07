Польща і країни Балтії наполягають на санкціях проти атомної енергетики РФ, - ЗМІ

Польща і країни Балтії запропонували включити в 11-й пакет санкцій сферу атомної енергетики Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посилання на RMF FM, який має у своєму розпорядженні документ від 30 березня з відповідними пропозиціями до країн Євросоюзу.

Документ пропонує індивідуальні санкції для членів правління "Росатому", заборону на укладання нових контрактів з компанією, заборону на інвестиції в російський ядерний сектор і заборону на імпорт російського збагаченого урану.

Чотири країни цього разу пропонують низку винятків і перехідних періодів. Наприклад, припинення операцій, контрактів та інших угод з "Росатомом" відбуватиметься поступово, але не довше двох років.

Натомість Угорщині буде надано дев'ятирічний перехідний період для завершення будівництва атомної електростанції "Пакш" за російськими технологіями.

Автори документа стверджують, що країни ЄС останнім часом все одно відмовляються від співпраці з Росією в ядерній сфері. Вони наводять приклад Чехії, яка в березні минулого року не допустила "Росатом" до участі в тендері на будівництво нової АЕС. Згадується також Фінляндія, яка в травні того ж року відмовилася від співпраці з російським агентством щодо будівництва ядерного реактора.

Однак, як зазначають польські журналісти, буде дуже важко отримати згоду всього Євросоюзу з цього питання.

Угорщина і Франція, а також Болгарія, які сильно залежать від російських технологій або, як і Франція, не хочуть відмовлятися від співпраці в цій галузі, вже неодноразово висловлювали свою незгоду. Крім того, у Брюсселі вважають, що 11-й пакет санкцій спрямований на запобігання обходу вже запроваджених обмежень, а не на нові сфери російської економіки.

Нагадаємо, раніш президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 11-й пакет санкцій проти РФ.

У березні польський премʼєр Матеуш Моравецький заявив, що ЄС може запровадити черговий, 11-й пакет санкцій проти Росії протягом наступних двох місяців.