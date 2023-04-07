Президент зібрав нове засідання Ставки: говорили про формування нових бригад і ймовірні плани ворога

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Особливу увагу приділили підготовці особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, що епіцентром бойових дій залишається Донецька область. Ворог не припиняє атак на Бахмутському напрямку.