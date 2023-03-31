Нардепа Шахова оголосили в розшук

Нардеп неодноразово без поважних причин не з’являвся на судові засідання.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив в розшук народного депутата Сергія Шахова, який обвинувачується у недекларуванні майна на 88 млн грн.

Про оголошення в розшук нардепа повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“31 березня 2023 року за клопотання прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила в розшук чинного народного депутата, який переховується від суду. Організацію розшуку доручено прокурору САП”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нардеп неодноразово без поважних причин не з’являвся на судові засідання. 22 листопада 2022 року ВАКС зобов’язував указану особу сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було ухвалено 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн. Проте 21.02.2023 нардеп вкотре проігнорував засідання. Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду.

Разом з тим, нардеп ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя.

Зважаючи на оголошення вказаного нардепа у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку.

Нагадаємо, 2 серпня минулого року справу Шахова про недекларування майна скерували до суду.