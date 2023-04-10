Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку з річницею катастрофи літака під Смоленськом

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку з 13-ю річницею катастрофи президентського літака під Смоленськом, у якій загинув президент Лех Качинський, його дружина та представники політичної еліти країни.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Сьогодні, у 13-ту річницю Смоленської катастрофи, ми єднаємося в скорботі з польським народом і вшановуємо пам’ять президента Польщі Леха Качинського, його дружини та всіх, хто загинув в ім’я служіння батьківщині. Вічна пам'ять!" – йдеться у дописі.

Dziś w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej łączymy się w smutku z Narodem Polskim i oddajemy hołd pamięci Prezydentowi RP śp. Lechowi Kaczyńskiemu, Jego Małżonce i wszystkim, którzy zginęli w imię służby Ojczyźnie. Wieczna pamięć! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2023

Нагадаємо, в результаті авікатастрофи літака Ту-154 в Смоленську загинули президент Польщі Лех Качинський, низка вищих посадових осіб країни, громадських діячів і представників духовенства – всього 96 осіб. Встановлено, що літак впав у результаті вибуху предмета, що був на борту.

Польща завершила розслідування причин катастрофи. Прокуратура звинуватила у ній російських диспетчерів. На думку польських правоохоронців, диспетчери, а також якесь "третя особа" навмисне спровокували катастрофу урядового лайнера.

У червні 2021 року суд у Варшаві визнав ексглаву канцелярії прем'єра Польщі Томаша Арабського винним в недбалості під час організації польоту урядового літака в Смоленськ в 2010 році і засудив до 10 місяців ув'язнення.