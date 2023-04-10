УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаПолітика

Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку з річницею катастрофи літака під Смоленськом

Авіакатастрофа відбулася 13 років тому.

Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку з річницею катастрофи літака під Смоленськом
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку з 13-ю річницею катастрофи президентського літака під Смоленськом, у якій загинув президент Лех Качинський, його дружина та представники політичної еліти країни.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Сьогодні, у 13-ту річницю Смоленської катастрофи, ми єднаємося в скорботі з польським народом і вшановуємо пам’ять президента Польщі Леха Качинського, його дружини та всіх, хто загинув в ім’я служіння батьківщині. Вічна пам'ять!" – йдеться у дописі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, в результаті авікатастрофи літака Ту-154 в Смоленську загинули президент Польщі Лех Качинський, низка вищих посадових осіб країни, громадських діячів і представників духовенства – всього 96 осіб. Встановлено, що літак впав у результаті вибуху предмета, що був на борту.

Польща завершила розслідування причин катастрофи. Прокуратура звинуватила у ній російських диспетчерів. На думку польських правоохоронців, диспетчери, а також якесь "третя особа" навмисне спровокували катастрофу урядового лайнера.

У червні 2021 року суд у Варшаві визнав ексглаву канцелярії прем'єра Польщі Томаша Арабського винним в недбалості під час організації польоту урядового літака в Смоленськ в 2010 році і засудив до 10 місяців ув'язнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies