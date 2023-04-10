Верховна Рада висловила недовіру голові Рахункової палати. Тепер він піде у відставку

Верховна Рада на засіданні 10 квітня висловила недовіру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Це рішення приведе до його звільнення.

За висловлення недовіри проголосували 250 нардепів: 218 "Слуги народу", 15 "Платформи за життя і мир" (колишня ОПЗЖ), три від "Голосу", 16 "Відновлення України" (колишня ОПЗЖ), 8 "За майбутнє", 14 "Довіри" і шість позафракційних.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Народний депутат Павло Фролов ("Слуга народу") сьогодні заявляв, що до Пацкана були питання в частині виконання євроінтеграційних зобовʼязань, а також через відкриті щодо нього кримінальні провадження.

"З другої спроби Парламент висловив недовіру Голові Рахнкової палати – Валерію Пацкану. Він звільнений з посади голови та посади з члена Рахункової Палати. Використали норму ст.12 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», а саме що може бути висловлена недовіра від не менш як однією четвертої кількості народних депутатів. Тобто зібрали підписи від 113 депутатів. Це вже другий приклад після омбудсмена по правам людини (пані Денісова). Підхід сумнівний, взагалі то не для цього норму прописувати, але як є. Тепер чекаємо вже скоро внесення на посаду Голови Рахункової Геннадія Пліса", – заявив депутат Ярослав Железняк ("Голос").

У листопаді Пацкан отримав підозру в справі щодо подій 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. грн. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою і що вона може бути повʼязана з запланованим аудитом НАБУ.

1 грудня Рада провалила ухвалення постанови про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. Як повідомив LB.ua один з депутатів ВР, “не змогли зібрати необхідну кількість голосів через відкликання заяви Пацканом. Мовляв, тоді це не за регламентом”.

Нардеп Железняк повідомляв, що Пацкан справді відкликав заяву про звільнення. За його словами, “з дуже високою долею ймовірності, замість нього (Пацкана) на посаду Голови Рахункової призначать Геннадія Пліса, який з квітня 2020 по листопад цього року очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну”.

В грудні 2022 Пліса призначили членом Рахункової палати, що зробило можливим його призначення головою.

Валерій Пацкан політичну діяльність розпочав у 2001 році на посаді голови виконавчого комітету Закарпатської обласної організації Політичної партії "Реформи і порядок".

2010 р. – член Політичної партії "УДАР". 2011 р. – 2014 р. – голова Закарпатської обласної організації Політичної партії "УДАР".

2015 р. – голова Закарпатської територіальної організації БПП.

28 жовтня 2012 року на виборах до Верховної Ради України було обрано народним депутатом. У парламенті очолив Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах було обрано депутатом за списками партії Блок Петра Порошенка. Перший заступник голови комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин та голова підкомітету у зв'язках з українцями, які проживають за кордоном.

15 березня 2018 року обраний та призначений Верховною Радою України Головою Рахункової палати України.