«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаСвіт

Деякі з викладених в інтернет секретних документів є підробленими, – Білий дім

Перевірка триває.

Деякі з викладених в інтернет секретних документів є підробленими, – Білий дім
Фото: ЕРА/UPG

Деякі із “злитих” секретних військових документів є підробленими. Наразі у Білому домі триває розслідування інциденту, заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Ми не знаємо, що в цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати. Ми стежимо за ситуацією настільки уважно, наскільки це можливо. Але правда в тому, що у нас зараз немає інформації", – повідомив Кірбі на брифінгу у Білому домі.

Він зауважив, що деякі з документів однозначно є підробленими, але не уточнив, про які саме йде мова і скільки з них є дійсними. Наразі перевірка триває, і президент США Джо Байден знає про інцидент.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

"Президент був проінформований, його вперше поінформували наприкінці минулого тижня, коли ми всі дізналися, що там є якісь документи. Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних", – повідомив Кірбі.

Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки. Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.

9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies