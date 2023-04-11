Деякі з викладених в інтернет секретних документів є підробленими, – Білий дім

Деякі із “злитих” секретних військових документів є підробленими. Наразі у Білому домі триває розслідування інциденту, заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Ми не знаємо, що в цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати. Ми стежимо за ситуацією настільки уважно, наскільки це можливо. Але правда в тому, що у нас зараз немає інформації", – повідомив Кірбі на брифінгу у Білому домі.

Він зауважив, що деякі з документів однозначно є підробленими, але не уточнив, про які саме йде мова і скільки з них є дійсними. Наразі перевірка триває, і президент США Джо Байден знає про інцидент.

"Президент був проінформований, його вперше поінформували наприкінці минулого тижня, коли ми всі дізналися, що там є якісь документи. Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних", – повідомив Кірбі.

Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки. Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.

9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.