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Санду призначила на 21 травня великий мітинг за євроінтеграцію Молдови

Вона вважає, що її країні настав час показати, як відстоювати демократію.

Санду призначила на 21 травня великий мітинг за євроінтеграцію Молдови
Фото: EPA/UPG

Президент Молдови Майя Санду закликала громадян зібратися 21 травня на площі у центрі Кишинева і підтримати європейську інтеграцію країни.

Про це повідомляє NewsМaker.

"Доведемо усьому світу, що громадяни Молдови хочуть миру та демократії у своїй країні, хочуть, щоб Молдова стала частиною ЄС", - сказала Санду.

Президент Молдови нагадала, що у Кишиневі проходили численні акції протесту, які були організовані опозиційними "Рухом для народу" та партією "Шор".

"Час показав, що ми обрали правильний шлях, і ті, хто мріяв дестабілізувати ситуацію в Молдові, зазнали невдачі. Але брудні гроші від тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в країні, продовжують надходити. Дехто бачить те, що відбувається в Україні й радіють злочинам. Ці люди, які продали свою країну, готові зрівняти наші села та міста із землею, аби повернутися до влади. Група злодіїв, яким платять брудні гроші, поставила собі за мету перешкодити нашому європейському шляху, нашому шляху до миру та процвітання", - заявила Санду.

Окрім цього вона вважає, що у багатьох складається помилкове враження, що громадяни Молдови дивляться на те, що відбувається з байдужістю.

"Багато хто помилково вважає, що громадяни нашої країни байдужі та не роблять жодних дій. Дехто досі сумнівається, чи справді наш народ хоче вступити до Євросоюзу. Я пропоную відповісти їм", - сказала вона.

Президент Молдови вважає, що її країні настав час показати, як відстоювати демократію. Санду розповіла, що вже найближчим часом планує докладніше обговорити деталі зборів, що готуються, з громадянським суспільством і політичними силами.

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Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія частково змінила свої плани щодо державного перевороту в Молдові.

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