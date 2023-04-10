За рік в Україні демонтували 34 пам’ятники Пушкіну

За рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.
Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті.
"Рік тому, 7 квітня 2022 року, в Мукачево на Закарпатті демонтували памʼятник Олександру Пушкіну – поету, що став символом російської імперської політики. Він став першим демонтованим памʼятним знаком Пушкіну у відповідь на суспільний запит очистити публічний простір країни від символів, повʼязаних із російською імперською політикою. Цей запит особливо зріс після повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться в повідомленні.
У деяких містах виявилося по кілька памʼятних знаків на честь російського поета. Наприклад, у Чернівцях їх було три, а в Миколаєві та Запоріжжі – по два.
"Між іншим імʼя Олександра Пушкіна належить і до найбільш вживаних урбанонімів, якими Російська імперія та її геополітична реінкарнація – СРСР маркували простір, рекомендованих до перейменування Експертною радою при МКІП. Це – наочне спростування тези, яку часто просуває сучасна кремлівська пропаганда і навіть більш ліберальні кола росіян, мовляв потрібно розділяти російську культуру та політику Москви", - зазначили в Інституті нацпам'яті.
Перелік демонтованих памʼятних знаків на честь Пушкіна:
- 7 квітня – Мукачево
- 9 квітня – Тернопіль
- 9 квітня – Ужгород
- 12 квітня – село Заболотівці Львівської області, демонтовано погруддя
- 26 квітня – село Пушкіно Закарпатської області
- 28 квітня – Конотоп
- 30 квітня – Чернігів
- 5 травня – Вінниця, демонтовано меморіальну дошку
- 8 травня – Делятин Івано-Франківської області
- 13 травня – Біла Церква
- 21 травня – Миколаїв
- 8 липня – Кропивницький
- 26 липня – Запоріжжя, 16 січня 2023 було демонтовано другий памʼятний знак – погруддя
- 1 вересня – Київ, на території гімназії №153
- 11 жовтня – Київ, на території Національного транспортного університету
- 9 листопада – Харків
- 11 листопада – Житомир
- 11 листопада – Жмеринка
- 17 листопада, 23 грудня, 27 грудня – Чернівці, демонтовано 3 памʼятні знаки
- 20 листопада – Нікополь
- 21 листопада – Кременчук
- 29 листопада – Миколаїв, 29 грудня демонтовано другий памʼятний знак – меморіальну дошку
- 29 листопада – Ананьїв Одеської області
- 9 грудня – Тульчин
- 16 грудня – Дніпро
- 24 грудня – Кролевець Сумської області
- 29 грудня – Полонне Хмельницької області, демонтовано погруддя
- 30 грудня – Кропивницький, демонтовано барельєф
- 30 грудня – Краматорськ
- 18 лютого 2023 – село Біленченківка Полтавської області.
Серед інших поширених імперських символів, демонтованих упродовж 2022 року:
- 9 памʼятних знаків – радянському письменнику Максиму Горькому,
- 4 – радянському письменнику Миколі Островському,
- 4 – російському полководцю Олександру Суворову,
- понад два десятки – на честь радянських визволителів.
Нагадаємо, що Музей історії Києва готовий взяти в колекцію знесені в процесі декомунізації та дерусифікації пам’ятники.