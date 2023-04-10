За рік в Україні демонтували 34 пам’ятники Пушкіну

Імʼя Пушкіна належить і до найбільш вживаних урбанонімів, якими Росія та СРСР маркували простір.

За рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті.

"Рік тому, 7 квітня 2022 року, в Мукачево на Закарпатті демонтували памʼятник Олександру Пушкіну – поету, що став символом російської імперської політики. Він став першим демонтованим памʼятним знаком Пушкіну у відповідь на суспільний запит очистити публічний простір країни від символів, повʼязаних із російською імперською політикою. Цей запит особливо зріс після повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться в повідомленні.

У деяких містах виявилося по кілька памʼятних знаків на честь російського поета. Наприклад, у Чернівцях їх було три, а в Миколаєві та Запоріжжі – по два.

"Між іншим імʼя Олександра Пушкіна належить і до найбільш вживаних урбанонімів, якими Російська імперія та її геополітична реінкарнація – СРСР маркували простір, рекомендованих до перейменування Експертною радою при МКІП. Це – наочне спростування тези, яку часто просуває сучасна кремлівська пропаганда і навіть більш ліберальні кола росіян, мовляв потрібно розділяти російську культуру та політику Москви", - зазначили в Інституті нацпам'яті.

Перелік демонтованих памʼятних знаків на честь Пушкіна:

7 квітня – Мукачево

9 квітня – Тернопіль

9 квітня – Ужгород

12 квітня – село Заболотівці Львівської області, демонтовано погруддя

26 квітня – село Пушкіно Закарпатської області

28 квітня – Конотоп

30 квітня – Чернігів

5 травня – Вінниця, демонтовано меморіальну дошку

8 травня – Делятин Івано-Франківської області

13 травня – Біла Церква

21 травня – Миколаїв

8 липня – Кропивницький

26 липня – Запоріжжя, 16 січня 2023 було демонтовано другий памʼятний знак – погруддя

1 вересня – Київ, на території гімназії №153

11 жовтня – Київ, на території Національного транспортного університету

9 листопада – Харків

11 листопада – Житомир

11 листопада – Жмеринка

17 листопада, 23 грудня, 27 грудня – Чернівці, демонтовано 3 памʼятні знаки

20 листопада – Нікополь

21 листопада – Кременчук

29 листопада – Миколаїв, 29 грудня демонтовано другий памʼятний знак – меморіальну дошку

29 листопада – Ананьїв Одеської області

9 грудня – Тульчин

16 грудня – Дніпро

24 грудня – Кролевець Сумської області

29 грудня – Полонне Хмельницької області, демонтовано погруддя

30 грудня – Кропивницький, демонтовано барельєф

30 грудня – Краматорськ

18 лютого 2023 – село Біленченківка Полтавської області.

Серед інших поширених імперських символів, демонтованих упродовж 2022 року:

9 памʼятних знаків – радянському письменнику Максиму Горькому,

4 – радянському письменнику Миколі Островському,

4 – російському полководцю Олександру Суворову,

понад два десятки – на честь радянських визволителів.

Нагадаємо, що Музей історії Києва готовий взяти в колекцію знесені в процесі декомунізації та дерусифікації пам’ятники.