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За рік в Україні демонтували 34 пам’ятники Пушкіну

Імʼя Пушкіна належить і до найбільш вживаних урбанонімів, якими Росія та СРСР маркували простір.

За рік в Україні демонтували 34 пам’ятники Пушкіну
Фото: Олег Слабоспицький

За рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті.

"Рік тому, 7 квітня 2022 року, в Мукачево на Закарпатті демонтували памʼятник Олександру Пушкіну – поету, що став символом російської імперської політики.  Він став першим демонтованим памʼятним знаком Пушкіну у відповідь на суспільний запит очистити публічний простір країни від символів, повʼязаних із російською імперською політикою. Цей запит особливо зріс після повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться в повідомленні.

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У деяких містах виявилося по кілька памʼятних знаків на честь російського поета. Наприклад, у Чернівцях їх було три, а в  Миколаєві та Запоріжжі – по два.

"Між іншим імʼя Олександра Пушкіна належить і до найбільш вживаних урбанонімів, якими Російська імперія та її геополітична реінкарнація – СРСР маркували простір, рекомендованих до перейменування Експертною радою при МКІП.  Це – наочне спростування тези, яку часто просуває сучасна кремлівська пропаганда і навіть більш ліберальні кола росіян, мовляв потрібно розділяти російську культуру та політику Москви", - зазначили в Інституті нацпам'яті.

Перелік демонтованих памʼятних знаків на честь Пушкіна:

  • 7 квітня – Мукачево
  • 9 квітня – Тернопіль
  • 9 квітня – Ужгород
  • 12 квітня – село Заболотівці Львівської області, демонтовано погруддя
  • 26 квітня – село Пушкіно Закарпатської області
  • 28 квітня – Конотоп
  • 30 квітня – Чернігів
  • 5 травня – Вінниця, демонтовано меморіальну дошку
  • 8 травня – Делятин Івано-Франківської області
  • 13 травня – Біла Церква
  • 21 травня – Миколаїв
  • 8 липня – Кропивницький
  • 26 липня – Запоріжжя, 16 січня 2023 було демонтовано другий памʼятний знак – погруддя
  • 1 вересня – Київ, на території гімназії №153
  • 11 жовтня – Київ, на території Національного транспортного університету
  • 9 листопада – Харків
  • 11 листопада – Житомир
  • 11 листопада – Жмеринка
  • 17 листопада, 23 грудня, 27 грудня – Чернівці, демонтовано 3 памʼятні знаки
  • 20 листопада – Нікополь
  • 21 листопада – Кременчук
  • 29 листопада – Миколаїв, 29 грудня демонтовано другий памʼятний знак – меморіальну дошку
  • 29 листопада – Ананьїв Одеської області
  • 9 грудня – Тульчин
  • 16 грудня – Дніпро
  • 24 грудня – Кролевець Сумської області
  • 29 грудня – Полонне Хмельницької області, демонтовано погруддя
  • 30 грудня – Кропивницький, демонтовано барельєф
  • 30 грудня – Краматорськ
  • 18 лютого 2023 – село Біленченківка Полтавської області.

Серед інших поширених імперських символів, демонтованих упродовж 2022 року:

  • 9 памʼятних знаків – радянському письменнику Максиму Горькому,
  • 4 – радянському письменнику Миколі Островському,
  • 4 – російському полководцю Олександру Суворову,
  • понад два десятки – на честь радянських визволителів.

Нагадаємо, що Музей історії Києва готовий взяти в колекцію знесені в процесі декомунізації та дерусифікації пам’ятники.

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