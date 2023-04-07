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В Полтаві вирішили демонтувати пам’ятники двом радянським генералам і Пушкіну

Мінкультури наголошує, що давно рекомендувало демонтувати ці пам’ятники. 

В Полтаві вирішили демонтувати пам’ятники двом радянським генералам і Пушкіну
Фото: Телеграм Олександра Ткаченко

Депутати Полтавської міської ради прийняли рішення демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і російському поету Пушкіну. 

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

“Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити”, - наголосив міністр. 

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Він додав, що процес очищення Полтави від російських та радянських символів наразі проходить дискусійно.

Втім, у Мінкультури сподіваються, що будуть прийняті такі рішення і  по пам‘ятникам, присвяченим Петру І.

Як раніше повідомлялось, поліція Полтави розслідує пошкодження пам'ятника Петру І та Мартину Пушкарю в Полтаві. Пам'ятник Мартину Пушкарю пошкодили 9 травня, Петрові І – 13 липня 2022 року. За обома пошкодженнями відкрито кримінальні провадження.

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