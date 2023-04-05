Міжнародний форум до 90-х роковин Голодомору проведуть 25 листопада

У планах на 2023 рік також завершення будівництва Музею Голодомору.

Міжнародний форум до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років проведуть 25 листопада 2023 року у День пам’яті жертв Голодоморів.

Про це йшлося під час засідання оргкомітету з проведення заходів до 90-х роковин злочину геноциду українців, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"Наша історична пам'ять про Голодомор-геноцид фактично стверджує думку про те, що якби тоді в українців була свої держава та армія, геноциду б не сталося. Сьогодні цей кейс має бути сильним механізмом суспільної мобілізації українців для протидії агресору. Тому так важливо на високому державному рівні провести заходи до 90-х роковин Голодомору”, – сказав очільник міністерства Олександр Ткаченко.

Програму Форуму мають розробити Мінкультури разом із Українським інститутом національної пам’яті та МЗС за узгодженням із Офісом Президента України.

У планах на 2023 рік також завершення будівництва Музею Голодомору.

Окрім цього, МЗС доручили активізувати роботу щодо підготовки проектів резолюцій ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

Нагадаємо, минулого тижня Національні збори Франції підтримали проєкт постанови щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 березня Ісландія прийняла таке ж рішення. 10 березня цього року Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців. 1 лютого – Болгарія, 15 грудня 2022 року – Європарламент, 14 грудня 2022 року – Сенат Чехії, 30 листопада 2022 року – Німеччина.