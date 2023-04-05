Російські окупанти закликають мешканців Бердянська евакуюватися до РФ

Біля під'їздів і в інших громадських місцях тимчасово окупованого Бердянська з'явилися оголошення, котрі закликають містян евакуюватись.
Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.
"У зв’язку з активізацією військових дій на території Запорізької області та можливих провокацій київського терористичного режиму, Військово-цивільною адміністрацією м. Бердянська ухвалено рішення про проведення організованої евакуації місцевого населення в строк до 15.04.2023 р", - йдеться у оголошенні.
Окупанти анонсують евакуацію автобусами мешканців міста, котрі не мають особистого транспорту. Власникам авто радять зробити це самостійно або у складі колон.
Попередній маршрут евакуації - до Ростова-на-Дону через Маріуполь.
При цьому на “інформаційних ресурсах” окупантів про евакуацію нічого немає.
Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки.