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Російські окупанти закликають мешканців Бердянська евакуюватися до РФ

Евакуацію пропонують через Маріуполь у Ростов.

Російські окупанти закликають мешканців Бердянська евакуюватися до РФ
Фото: EPA/UPG

Біля під'їздів і в інших громадських місцях тимчасово окупованого Бердянська з'явилися оголошення, котрі закликають містян евакуюватись. 

Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація

"У зв’язку з активізацією військових дій на території Запорізької області та можливих провокацій київського терористичного режиму, Військово-цивільною адміністрацією м. Бердянська ухвалено рішення про проведення організованої евакуації місцевого населення в строк до 15.04.2023 р", - йдеться у оголошенні.

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Окупанти анонсують евакуацію автобусами мешканців міста, котрі не мають особистого транспорту. Власникам авто радять зробити це самостійно або у складі колон.

Попередній маршрут евакуації - до Ростова-на-Дону через Маріуполь.

Фото: Бердянська міська військова адміністрація

При цьому на “інформаційних ресурсах” окупантів про евакуацію нічого немає.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки

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