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У Хмельницькому ще одна громада перейшла до ПЦУ

Люди обрали Парафіяльну раду та опечатали двері храму.

У Хмельницькому ще одна громада перейшла до ПЦУ

У Хмельницькому люди, що зібралися біля церкви Казанської ікони Божої Матері УПЦ МП, проголосували за перехід до Православної церкви України.

Про це повідомляє Суспільне.Хмельницький.

«У Хмельницькому, біля церкви Казанської ікони Божої матері УПЦ (МП), перед закритими воротами храму звучить перша молитва українською. Тут зібрались сотні містян і вони проголосували за перехід до ПЦУ», - йдеться у повідомленні.

Священники храму відмовилися добровільно віддати громаді ключі. Під час зборів біля церкви зареєструвалося понад 2000 людей. Вони обрали Парафіяльну раду та опечатали двері храму.

Раніше депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук повідомив, що із церкви Казанської ікони Божої Матері вивозять майно.

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Нагадаємо, що 4 квітня Хмельницька обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Раніше Хмельницька міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею на території Свято-Покровського собору. Ще шість земельних ділянок повернуть релігійним громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ. 

2 квітня в Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили військового. На знак протесту представники громади зібралися під храмом, де стався інцидент, та ухвалили рішення перейти по ПЦУ. Після цього митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

Наступного дня митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ.

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