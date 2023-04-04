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Росіяни використовують комунальників Старобільська на Луганщині, аби розселяти військових РФ

Також почастішали випадки викрадень жителів.

Росіяни використовують комунальників Старобільська на Луганщині, аби розселяти військових РФ
Фото: v-variant.com.ua

Російські окупанти у Старобільську на Луганщині привласнюють житло цивільних.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, для цього загарбники використовують представників комунальних служб.

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"Так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами", – розповіло командування.

Крім того, почастішали випадки вивезення людей у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів. 

Нагадаємо, на окупованій Донеччині росіяни створили "нотаріальну палату", аби легалізувати мародерство.

А в Запорізькій області окупанти розбирають на запчастини викрадені у мешканців автомобілі.

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