Росіяни використовують комунальників Старобільська на Луганщині, аби розселяти військових РФ

Російські окупанти у Старобільську на Луганщині привласнюють житло цивільних.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, для цього загарбники використовують представників комунальних служб.

"Так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами", – розповіло командування.

Крім того, почастішали випадки вивезення людей у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

Нагадаємо, на окупованій Донеччині росіяни створили "нотаріальну палату", аби легалізувати мародерство.

А в Запорізькій області окупанти розбирають на запчастини викрадені у мешканців автомобілі.