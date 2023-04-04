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Рятувальники вивезли 17 людей із підтопленого села під Краматорськом

Попередня причина руйнування – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

Рятувальники вивезли 17 людей із підтопленого села під Краматорськом
Фото: Ігор Клименко

Станом на зараз у с. Городещино Краматорського району залишаються підтопленими 260 домоволодінь. 

Про це у Facebook написав очільник МВС Ігор Клименко. 

Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб, з яких двоє дітей віком 8 та 10 років, дві жінки похилого віку та чоловік з інвалідністю. Загалом евакуйовано 17 осіб. 

Фахівці здійснюють укріплення берегової лінії річки та продовжують створювати загородження водоскидного шлюзу. Фіксують зменшення напору та поступове зниження рівня води в річці. 

Попередньо встановлена причина руйнування – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

Фото: Ігор Клименко

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Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.

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