Станом на зараз у с. Городещино Краматорського району залишаються підтопленими 260 домоволодінь.

Про це у Facebook написав очільник МВС Ігор Клименко.

Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб, з яких двоє дітей віком 8 та 10 років, дві жінки похилого віку та чоловік з інвалідністю. Загалом евакуйовано 17 осіб.

Фахівці здійснюють укріплення берегової лінії річки та продовжують створювати загородження водоскидного шлюзу. Фіксують зменшення напору та поступове зниження рівня води в річці.

Попередньо встановлена причина руйнування – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.