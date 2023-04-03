Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Онуфрій звільнив митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та відправив його на спокій після скандалу з побиттям військового у храмі.

Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

При цьому зазначається, що Антоній звільнений після подання рапорту. А для прийняття рішення Синод збирався у дистанційному режимі.

“У відповідь на рапорт Священний Синод звільнив Преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій”, - йдеться у повідомленні.

Новим керівником Хмельницькою єпархією став архієпископ Баришівський Віктор, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

Нагадаємо, учора у Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили військового. На знак протесту представники громади зібралися під храмом, де стався інцидент, та ухвалили рішення перейти по ПЦУ. Після цього митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

Відзначимо, що це вже друге за останній тиждень дисциплінарне рішення з боку УПЦ. 29 березня митрополит Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Аврамія (Лотиша), колишнього ченця чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі, за те, що він одноосібно приєднався до ПЦУ та тимчасово очолив Лавру від Православної церкви України.