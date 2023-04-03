Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ

Митрополита Антонія, котрий віддав ключі від храму прибічникам ПЦУ, відправили на спокій.

Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
архієпископ Баришівський Віктор
Фото: church.ua

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Онуфрій звільнив митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та відправив його на спокій після скандалу з побиттям військового у храмі.

Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

При цьому зазначається, що Антоній звільнений після подання рапорту. А для прийняття рішення Синод збирався у дистанційному режимі.

“У відповідь на рапорт Священний Синод звільнив Преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій”, - йдеться у повідомленні. 

Новим керівником Хмельницькою єпархією став архієпископ Баришівський Віктор, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

Нагадаємо, учора у Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили військового. На знак протесту представники громади зібралися під храмом, де стався інцидент, та ухвалили рішення перейти по ПЦУ. Після цього митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

Відзначимо, що це вже друге за останній тиждень дисциплінарне рішення з боку УПЦ. 29 березня митрополит Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Аврамія (Лотиша), колишнього ченця чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі, за те, що він одноосібно приєднався до ПЦУ та тимчасово очолив Лавру від Православної церкви України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також