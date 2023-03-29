​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні

Українська православна церква Московського патріархату наклала заборону у служінні на колишнього насельника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша), якого предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній затвердив виконувачем обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Дисциплінарне покарання було накладене за «ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».

«За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн», - йдеться у повідомленні УПЦ.



Нагадаємо, після призначення архімандрит Авраамій звернувся до братії монастиря із закликом визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, та канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. А також залишитися у Лаврі у складі ПЦУ.

За інформацією з власних джерел LB.ua, незадовго до звернення до ченців УПЦ Авраамій вступив в особистий конфлікт з ієрархом УПЦ митрополитом Павлом (Лебедем), після чого і ухвалив відповідне рішення.

Зазначимо, що звернення Авраамія до братії відбулося близько 15.00, а УПЦ заборонила його у служінні вже десь о 18-й годині. Натомість жодному з представників УПЦ, що втекли до Росії, ні митрополиту Лазаря, який очолює Сімферопольську і Кримську єпархії, що перейшли під омофор РПЦ, ні керівнику Ровеньківської єпархії, яка пішла в розкол з УПЦ, архієпископу/втікачу Аркадію (Таранову), УПЦ МП служіння не забороняла.