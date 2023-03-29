Митрополит Павло заявив, що не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду.

Митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Авраамія (Лотиша) виконувати обов’язки намісника Лаври у складі Православної Церкви України.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Як намісник отець Авраамій звернувся до братії із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України.

"У тому, що відбувається, я бачу дію Промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври. Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку – єдино правильне і канонічно виправдане рішення. Блаженнійший Митрополит Епіфаній на моє прохання затвердив мене в числі братії Лаври у складі Православної Церкви України", - йдеться у зверненні Авраамія.

Новий намісник Лаври закликав до діалогу з братією обителі.

"Дорогі отці і браття! Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", - додав Авраамій.

Нагадаємо, що УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм. На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон.

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від УПЦ (МП). У позові вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП щодо користування Києво-Печерською лаврою.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду.

У четвер, 30 березня, у Києво-Печерській лаврі розпочне роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування.