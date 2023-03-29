У Києво-Печерській лаврі 30 березня запрацює комісія з прийняття будівель, - Ткаченко

Аналогічні процеси відбуватимуться і в інших областях України.

У четвер, 30 березня, у Києво-Печерській лаврі розпочне роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на брифінгу у Харкові, передає Укрінформ.

«Ніколи не йшлося про те, що там (у Києво-Печерській лаврі - ред.) припиниться монаше життя. Яке це буде монаше життя, подивимося далі. Від завтра розпочинає роботу комісія, де будуть у тому числі представники митрополії, міністерства і заповідника, яка буде займатися прийманням тих будівель, що мають перейти від користування митрополією до користування держави. Процес буде поступовим, і я сподіваюся, що все буде нормально», - зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що аналогічні процеси відбуватимуться і в інших областях України.

«У Кременецькому заповіднику завершився термін користування одним із храмів. Ми зараз подали до суду, тому що місцеві священники не захотіли передавати (майно - ред.). Так само у нас є питання з принаймні двома храмами на території Чернігівського заповідника. Це старі храми ХІІ століття. Тобто процес іде», - сказав міністр.

Нагадаємо, що УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм. На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон.

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від УПЦ (МП). У позові вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП щодо користування Києво-Печерською лаврою.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду.