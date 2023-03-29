​Ексвисокопосадовець ДСНС Одещини отримав підозру за співпрацю з окупантами

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту, який формує "російський батальйон" із мешканців Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник - колишній високопосадовець Одещини Олександр Коротаєв, котрий раніше був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини. Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.

"До складу цього угруповання ворог намагався примусово "мобілізувати" максимальну кількість місцевих жителів. При цьому зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України. Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми він виправдовує збройну агресію РФ, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини рашистів", - зазначили у спецслужбі.

Коротаєв отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території);ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.

Нагадаємо, днями СБУ встановила особи 21 колаборанта окупаційного "МВС" Херсонщини.

Також спецслужба затримала російського агента, який “полював” на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою.