Він вважає, що має на це право до закінчення судового розгляду по цій справі.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на коментар митрополита Павла.

"У вівторок прийшов лист про те, що 30 числа з храму преподобного Агапіта почнеться "перехід" Лаври державі. Закон на нашому боці. Ми залишимось у Лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу”, - сказав Павло.

Він повідомив, що їм запропонували компроміс: виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія і сам Павло.

“Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів", - сказав митрополит.

Він заявив, що завдяки молитвам духівників і парафіян УПЦ МП всі президенти України ставали президентами.

Зазначається, що 29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП). У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Як відомо, сьогодні, 29 березня, служителі УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. У цей день у Лаврі зібралися сотні вірян, а духовенство УПЦ МП відмовляється покидати святиню.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм. На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон.

Тим часом на території лаври продовжує працювати комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна. Йдеться, зокрема, про музейні експонати, які були в користуванні УПЦ МП.