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Митрополит Павло заявив, що духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру

Він вважає, що має на це право до закінчення судового розгляду по цій справі.

Митрополит Павло заявив, що духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру
Настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло
Фото: Макс Требухов

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на коментар митрополита Павла. 

"У вівторок прийшов лист про те, що 30 числа з храму преподобного Агапіта почнеться "перехід" Лаври державі. Закон на нашому боці. Ми залишимось у Лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу”, - сказав Павло.

Він повідомив, що їм запропонували компроміс: виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія і сам Павло. 

“Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів", - сказав митрополит.

Він заявив, що завдяки молитвам духівників і парафіян УПЦ МП всі президенти України ставали президентами.

Зазначається, що 29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП). У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Як відомо, сьогодні, 29 березня, служителі УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. У цей день у Лаврі зібралися сотні вірян, а духовенство УПЦ МП відмовляється покидати святиню. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм. На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон.

Тим часом на території лаври продовжує працювати комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна. Йдеться, зокрема, про музейні експонати, які були в користуванні УПЦ МП.

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